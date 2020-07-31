Гендиректор «Химок» заявил, что Юран настаивал на повышении зарплаты

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев рассказал, почему главный тренер Сергей Юран покинул команду.

«Решение о расторжении контракта я принял самостоятельно. Он настаивал на увеличении контракта, хотел зарплату больше. Но договориться нам не удалось, у нас разные мнения на этот счёт.



Зачем он говорит про «Спартак»? Юран человек эмоциональный, такое поведение ему привычно. Но все эти слова про «Спартак» – просто фантазия. Я не в силах уговорить его не говорить вещи, которые не являются правдой», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сергей Юран подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». По его словам, указание пришло из «Спартака», от генерального директора клуба Шамиля Газизова.



По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).