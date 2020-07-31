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ЦСКА предложил € 5 млн за 20-летнего хавбека «Аргентинос Хуниорс», но получил отказ

ЦСКА предложил € 5 млн за 20-летнего хавбека «Аргентинос Хуниорс», но получил отказ
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА заинтересован в услугах опорного полузащитника «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Веры. «Армейцы» предложили за 20-летнего футболиста € 5 млн, но получил отказ, сообщает TyC Sports.

«Аргентинос Хуниорс» не против продать Веру, но хочет получить за него € 10 млн. Аргентинский клуб уведомил об этом ЦСКА и теперь ждёт ответа.

В «Аргентинос Хуниорс» надеются, что «армейцы» не откажутся от трансфера Фаусто и в ближайшие дни сделают улучшенное предложение.

Контракт Веры рассчитан до 30 июня 2021 года.

В сезоне-2019/2020 Фаусто принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Хавбек записал в актив 1 гол.

На международном уровне Вера выступает за сборную Аргентины U23. Играл в командах U20 и U17.

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