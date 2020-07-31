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Ракицкий — о словах Федуна: люди, которые на нас кричат, проявляют слабость

Ракицкий — о словах Федуна: люди, которые на нас кричат, проявляют слабость
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий отреагировал на высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в матче полуфинала Кубка России (2:1).

«Скажу только одно: наша задача — играть в футбол, других людей — говорить. Так что пусть они говорят всё что им хочется: кто кому помогает или не помогает и так далее. Результат есть результат. К нему «Зенит» и будет стремиться — всегда быть первым. Люди, которые на нас кричат, проявляют слабость. В качестве лучшей обороны выбирается нападение на нас вне поля. Но это им не поможет. Мы и сами можем напасть, но только в игре. Потому и выигрываем», — цитирует Ракицкого «Матч ТВ».

Федун раскритиковал судейство после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом», заявив, что «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона".

Леонид Федун: «Зенит» огребёт в Лиге чемпионов без судейской поддержки
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