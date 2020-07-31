Гвардиола: нынешний «Ливерпуль» — сильнейший соперник в моей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о «Ливерпуле», с которым его команда сражалась за титул английской Премьер-лиги последние два года.
«Сильнейшим соперником из всех, с кем я столкнулся в своей карьере, был нынешний «Ливерпуль». Они доминировали в этом году и в прошлом. Когда позволяешь «Ливерпулю» доминировать, у тебя нет шансов. Если пытаешься доминировать сам, они находят свободное пространство, как никто другой», — приводит слова Гвардиолы Marca.
В сезоне-2018/2019 чемпионом АПЛ стал «Манчестер Сити», опередивший «Ливерпуль» всего на одно очко. В минувшей кампании титул Премьер-лиги достался уже красным. При этом команда Юргена Клоппа набрала на 18 очков больше, чем «горожане», которые финишировали вторыми.
- 31 июля 2020
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