Губерниев: графа Монте-Кристо из Юрана не вышло!

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Все это очень смешно! Графа Монте-Кристо из Юрана не вышло! Придётся переквалифицироваться в управдомы…

Звал Юрана на эфир, звал… Сергей обижался и не приходил! Так мог бы и «Спартак» возглавить, а теперь даже в «Торпедо Сходня» не возьмут… Эх, Юран...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сергей Юран ранее подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло из «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.



По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).