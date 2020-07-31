«Байер» не получал предложений о трансфере Кая Хаверца

Директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал слухи о скором уходе из клуба атакующего полузащитника Кая Хаверца.

«Пока что у нас нет предложений. Мы знаем об интересе клубов, но официального предложения нет. Мы уже говорили несколько раз, что закончим нынешний сезон в полном составе. Кай не является исключением. Думаю, это не нужно объяснять.

Хаверц сосредоточен. Он не беспокоится из-за слухов. Он сконцентрирован и в хорошем настроении. Кай производит хорошее впечатление. Отпуск помог ему, как и другим игрокам нашей команды», — приводит слова Рольфеса Goal.

Ранее сообщалось, что Хаверц близок к переходу в лондонский «Челси». Ожидается, что трансфер 21-летнего немца обойдётся английскому клубу в € 80 млн.