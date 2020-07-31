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Гендиректор «Зенита»: если Кузяев сможет попробовать себя в Европе, будем только рады

Гендиректор «Зенита»: если Кузяев сможет попробовать себя в Европе, будем только рады
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем полузащитника Далера Кузяева, у которого заканчивается контракт с клубом.

«Мы сделали Далеру предложение, у него ещё есть время подумать. Рассчитываем, что он согласится. Он сказал, что в России будет играть только в «Зените», но у него есть мечта попробовать себя в Европе. Если такая возможность ему представится, будем только рады», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что представитель Кузяева ведёт переговоры с «Валенсией». Обсуждается переход футболиста в испанский клуб на правах свободного агента. Игрок по-прежнему настроен уехать в Европу.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кузяев в 18 матчах отдал две результативные передачи. «Зенит» стал чемпионом досрочно, по итогам 26 туров.

Представитель Кузяева ведёт переговоры с «Валенсией»
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