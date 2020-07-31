Гендиректор «Зенита»: если Кузяев сможет попробовать себя в Европе, будем только рады

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем полузащитника Далера Кузяева, у которого заканчивается контракт с клубом.
«Мы сделали Далеру предложение, у него ещё есть время подумать. Рассчитываем, что он согласится. Он сказал, что в России будет играть только в «Зените», но у него есть мечта попробовать себя в Европе. Если такая возможность ему представится, будем только рады», — цитирует Медведева «Матч ТВ».
Ранее «Чемпионату» стало известно, что представитель Кузяева ведёт переговоры с «Валенсией». Обсуждается переход футболиста в испанский клуб на правах свободного агента. Игрок по-прежнему настроен уехать в Европу.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кузяев в 18 матчах отдал две результативные передачи. «Зенит» стал чемпионом досрочно, по итогам 26 туров.
- 31 июля 2020
-
23:12
-
23:00
-
22:57
-
22:38
-
22:33
-
22:12
-
22:08
-
22:01
-
21:55
-
21:52
-
21:31
-
21:29
-
21:05
-
21:04
-
20:45
-
20:23
-
20:17
-
20:17
-
20:13
-
20:03
-
19:58
-
19:51
-
19:43
-
19:34
-
19:25
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
18:51
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:12
-
18:06
-
18:05