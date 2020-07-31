Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рашид Рахимов — один из кандидатов на пост главного тренера «Химок»

Рашид Рахимов — один из кандидатов на пост главного тренера «Химок»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», бывший наставник «Ахмата» Рашид Рахимов является одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок».

Рахимов в прошлом тренировал австрийскую «Адмиру», московский «Локомотив», пермский «Амкар» и грозненский «Ахмат».

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов ранее прокомментировал информацию о посещении Рахимовым офиса клуба.

Сергей Юран подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.

По итогам сезона-2019/2020 «Химки», заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, вышли в Российскую Премьер-Лигу. Кроме того, команда сыграла в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).

Юран — об увольнении из «Химок»: это указание пришло от «Спартака». Именно от Газизова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020