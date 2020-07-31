Рашид Рахимов — один из кандидатов на пост главного тренера «Химок»

Как стало известно «Чемпионату», бывший наставник «Ахмата» Рашид Рахимов является одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок».

Рахимов в прошлом тренировал австрийскую «Адмиру», московский «Локомотив», пермский «Амкар» и грозненский «Ахмат».

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов ранее прокомментировал информацию о посещении Рахимовым офиса клуба.

Сергей Юран подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.



По итогам сезона-2019/2020 «Химки», заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, вышли в Российскую Премьер-Лигу. Кроме того, команда сыграла в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).