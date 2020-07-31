«Спартак» опубликовал фото с Андреем Ещенко, показывающим на медведя на логотипе РПЛ

Московский «Спартак» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии с первой тренировки команды после отпуска.
На одном из фото защитник красно-белых Андрей Ещенко держит в руках новый мяч Российской Премьер-Лиги, указывая на логотип турнира — медведя.
Возможно, это фото является отсылкой к поступку Ещенко после выездного матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2), когда он продемонстрировал футболку со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме. Тогда многие сочли это выпадом в адрес генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева.
Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Инстаграме».
За скандал с футболкой контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Андрея на три матча Кубка России и оштрафовал на 50 тыс. рублей.
- 31 июля 2020
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