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Максим Глушенков начал тренироваться с основой «Спартака»

Максим Глушенков начал тренироваться с основой «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что полузащитник Максим Глушенков тренируется с главной командой красно-белых.

«С возвращением, Макс! Глушенков приступил к тренировкам с основой «Спартака». Вторую часть прошлого сезона Глушенков провёл в аренде в самарских «Крыльях», — сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».

«Спартак» ранее поздравил Максима Глушенкова с днём рождения. 28 июля футболисту исполнился 21 год.

Глушенков является воспитанником «Чертаново», откуда в 2019 году перебрался в «Спартак». Во второй половине минувшего сезона выступал на правах аренды за «Крылья Советов». Самарская команда, набрав в 30 турах 31 очко, заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетела в Футбольную национальную лигу.

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