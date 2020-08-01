«Зенит» представил форму на новый сезон
«Зенит» и Nike презентовали новую домашнюю и гостевую игровую форму сине-бело-голубых на сезон-2020/2021.
На домашней форме представлены все фирменные цвета клуба — от синего к светло-голубому. Это отсылка к наследию дизайна форм прошлых лет. Вдохновением для создания новой формы послужил строгий ясный стиль дизайна 50-х годов прошлого века.
Гостевой комплект формы получил новый оттенок. В выездных матчах сезона-2020/2021 «Зенит» будет играть в светло-серых тонах.
Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Футболисты «Зенита» впервые сыграют в новой форме в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России, который состоится 7 августа.
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