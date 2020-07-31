«Если Абрамович хочет Хаверца, он купит его». Грант — о возможном трансфере «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Аврам Грант прокомментировал слухи о возможном переходе в лондонский клуб атакующего полузащитника «Байера» Кая Хаверца.

«У Романа Абрамовича раньше не было проблем с деньгами! Когда он чего-то хочет, он это покупает. Он не пытается сэкономить. Больше денег у «Челси» или меньше — я не думаю, что это так важно.

Сейчас в клубе есть много молодых талантов, которые способны показать большой прогресс. «Челси» находится в хорошем положении, если говорить о ближайших годах.

С хорошим трансфером команда Фрэнка Лэмпарда сможет конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». У Хаверца есть это качество», — приводит слова Гранта Goal со ссылкой на Stats Perform News.

Ранее сообщалось, что Хаверц близок к переходу в «Челси». Ожидается, что трансфер 21-летнего немца обойдётся английскому клубу в € 80 млн.