«Если Абрамович хочет Хаверца, он купит его». Грант — о возможном трансфере «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Аврам Грант прокомментировал слухи о возможном переходе в лондонский клуб атакующего полузащитника «Байера» Кая Хаверца.
«У Романа Абрамовича раньше не было проблем с деньгами! Когда он чего-то хочет, он это покупает. Он не пытается сэкономить. Больше денег у «Челси» или меньше — я не думаю, что это так важно.
Сейчас в клубе есть много молодых талантов, которые способны показать большой прогресс. «Челси» находится в хорошем положении, если говорить о ближайших годах.
С хорошим трансфером команда Фрэнка Лэмпарда сможет конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». У Хаверца есть это качество», — приводит слова Гранта Goal со ссылкой на Stats Perform News.
Ранее сообщалось, что Хаверц близок к переходу в «Челси». Ожидается, что трансфер 21-летнего немца обойдётся английскому клубу в € 80 млн.
- 1 августа 2020
-
00:31
-
00:23
-
00:22
-
00:14
- 31 июля 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:00
-
22:57
-
22:38
-
22:33
-
22:12
-
22:08
-
22:01
-
21:55
-
21:52
-
21:31
-
21:29
-
21:05
-
21:04
-
20:45
-
20:23
-
20:17
-
20:17
-
20:13
-
20:03
-
19:58
-
19:51
-
19:43
-
19:34
-
19:25
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
18:51
-
18:35