«Иванович послал её на три буквы». Дзюба рассказал о конфликте с помощницей Манчини

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о конфликте с Элизабет Бартоше, супругой спортивного директора «Зенита» Оресто Чинквини, работавшего при Роберто Манчини .



«Элизабет? Там турнули меня уже окончательно, когда мы с ней сцепились. В дальнейшем с ней много кто сцеплялся. Бранислав Иванович её послал на три весёлых буквы. Ситуация была простая. Она вела себя некорректно. Ещё на самом первом сборе при Манчини мне сказали, что нужно срочно ехать на обследование в Италию. Я спрашиваю: «На каком основании?». «Ты должен туда ехать». «А я не хочу, у меня ничего не болит». «Нет, ты должен, иначе ты не будешь допущен до тренировки». Уже тогда такие сигналы начались. Я пошел к Сарсании, царство ему небесное. Говорю: «Константин Сергеевич, так и так». Он: «Ну съезди, тебе сложно? Пусть они успокоятся».



Ну и мы поехали с Новосельцевым и Павлом Сергеевичем, нашим физиотерапевтом. Мы втроем туда приезжаем и начинается фарс. Мы прилетаем в Италию, выходим и нас никто не встречает. Я набираю Элизабет: «Здравствуйте, а где наш трансфер, как-то можно доехать до вашей знаменитой клиники?». Она говорит: «Так вас уже ожидают». Обошли всё, машины нигде нет. Звоню: «Нет». «Такого не может быть». Я говорю: «В смысле не может быть?». Начинаю уже вскипать: «Позвоните сами и спросите». «Сейчас, секундочку».

Перезванивает: «Да, там произошла пробка». А было 8 утра, какая пробка? Говорит: «Ну возьмите за свой счёт, я потом отдам». Ну мы взяли, заплатили, приехали. А у нас уже в два часа дня вылет обратно. Единственный рейс. Приезжаем и в клинике нам говорят: «А чего вы приехали? Мы не знали, что вы приедете, профессор Мариани только к часу дня будет». Я говорю: «Что?». И опять звоню Элизабет. Говорю: «Здравствуйте, Элизабет». «Что такое?». «А почему нет профессора Мариани?». «Он уже там». «Как он там, если нам говорят, что он только в час дня будет? Вы можете его набрать?». «Знаете что, Артем, вокруг вас мир не крутится».

И тут я уже просто в шоке: «Мы приехали сюда, вы это организовывали. Вы. Вы, а не кто-то ещё». «Мы сейчас разберёмся». Я парню в клинике приседаю на уши: «Быстро меня на МРТ, пока будут вызванивать Мариани». Я делаю МРТ, делает МРТ Ваня, и приходит Мариани около 12. Такой прикольный старичок. Быстро к нему захожу. Я ложусь, он: тук-тук-тук, тук-тук-тук – всё нормально. Говорит: «Делайте такие-то упражнения, не надо вмешиваться в колено».

И меня отпустило. Думаю: «Хрен вы меня теперь не допустите до тренировок». Выбегаю. Новосельцев говорит, что уже не успевает, а я говорю: «А я успеваю. Вы едете?». «Нет-нет. Как-нибудь доберемся сами». Я быстрее этой мадам звоню. Она опять что-то мне грубит. Я ей объясняю, что могу успеть. А она «Подождите, мне не до вас». Я сам нашел такси, доехал до аэропорта, прошёл все досмотры. Перефоткался уже со всем самолетом, потому что там все из Питера на экскурсии в Риме были.

Уже почти сажусь в самолет и тут мне говорят, что меня сняли с рейса пять минут назад. Эта Элизабет, оказывается, сняла меня с рейса. Я ей позвонил и высказал всё, что о ней думаю: «Вы приехали сюда в чужую страну, чужую команду и ведете себя вот так. Это ваша работа, вы некомпетентны». Она начала что-то рассказывать. Я ей что-то нагрубил, нахамил и всё. А меня обратно не выпускают. И вот у меня там цирк начался. Вместо того, чтобы прилететь в 8 вечера домой, я через Москву прилетел в 3 ночи.



У меня у младшего была операция. Поэтому для меня это вдвойне был тяжелый момент. Я там сидел в аэропорту, у меня слёзы текут, ругаюсь. Прилетел в Петербург в 3-4 часа ночи. Потом Манчини меня вызвал, сказал, что я должен перед Элизабет извиниться и цветы ей подарить. Ага сейчас, только разбегусь. И тогда началась вся эта история", — цитирует Дзюбу «Фонтанка».