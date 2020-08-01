Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок «армейцев» Феррейра: ЦСКА — отличная «витрина» для Гайча

Экс-игрок «армейцев» Феррейра: ЦСКА — отличная «витрина» для Гайча
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник ЦСКА Осмар Феррейра прокомментировал переход нападающего «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайча в московский клуб.

«Решение Гайча перейти в ЦСКА — правильное. Это очень большой клуб, который растёт с каждым днём. У ЦСКА есть переводчик, внушительный человек. Он всегда будет на стороне Гайча.

В российский клуб среднего уровня переходить бесполезно. Но ЦСКА играет на международном уровне. Это отличная „витрина“ для игрока, хорошее место для его последующей перепродажи», — сказал Феррейра в интервью Mundo Azulgrana.

30 июля «Сан-Лоренсо де Альмагро» сообщил, что Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА. Игрок уже попрощался с болельщиками. Футболист сообщил, что несколько раз говорил с главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко.

Гайч рассказал о беседах с Гончаренко
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020