Экс-игрок «армейцев» Феррейра: ЦСКА — отличная «витрина» для Гайча

Бывший полузащитник ЦСКА Осмар Феррейра прокомментировал переход нападающего «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайча в московский клуб.

«Решение Гайча перейти в ЦСКА — правильное. Это очень большой клуб, который растёт с каждым днём. У ЦСКА есть переводчик, внушительный человек. Он всегда будет на стороне Гайча.



В российский клуб среднего уровня переходить бесполезно. Но ЦСКА играет на международном уровне. Это отличная „витрина“ для игрока, хорошее место для его последующей перепродажи», — сказал Феррейра в интервью Mundo Azulgrana.

30 июля «Сан-Лоренсо де Альмагро» сообщил, что Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА. Игрок уже попрощался с болельщиками. Футболист сообщил, что несколько раз говорил с главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко.