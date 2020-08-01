Экс-игрок «армейцев» Феррейра: ЦСКА — отличная «витрина» для Гайча
Бывший полузащитник ЦСКА Осмар Феррейра прокомментировал переход нападающего «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайча в московский клуб.
«Решение Гайча перейти в ЦСКА — правильное. Это очень большой клуб, который растёт с каждым днём. У ЦСКА есть переводчик, внушительный человек. Он всегда будет на стороне Гайча.
В российский клуб среднего уровня переходить бесполезно. Но ЦСКА играет на международном уровне. Это отличная „витрина“ для игрока, хорошее место для его последующей перепродажи», — сказал Феррейра в интервью Mundo Azulgrana.
30 июля «Сан-Лоренсо де Альмагро» сообщил, что Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА. Игрок уже попрощался с болельщиками. Футболист сообщил, что несколько раз говорил с главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко.
Гайч рассказал о беседах с Гончаренко
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