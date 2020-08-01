Тимофеев, Ломовицкий и Мелкадзе перейдут из «Спартака» в «Химки» на правах аренды

Как стало известно «Чемпионату», в подмосковные «Химки» из «Спартака» на правах аренды в ближайшее время должны перейти Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе и Александр Ломовицкий.

26-летний Артём Тимофеев, выступавший в прошлом сезоне за самарские «Крылья Советов» под руководством Миодрага Божовича и Андрея Талалаева, провёл 22 встречи во всех турнирах, став автором одной результативной передачи.

22-летний вингер Александр Ломовицкий провёл прошлый сезон за тульский «Арсенал», в составе которого принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Прошедшую кампанию 23-летний Георгий Мелкадзе начинал в «Спартаке», а 1 сентября 2019 года его арендовал «Тамбов». Новой команде форвард помог в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.