«Реймс» впервые за 57 лет сыграет в еврокубках

Благодаря победе «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Кубка французской лиги сезона-2019/2020 над «Лионом» (0:0) в серии пенальти со счётом 6:5, один из старейших клубов Франции вернётся в еврокубки спустя долгое отсутствие выступлений в них.

Так, «Реймс», занявший 6-е место по итогам прошлого сезона Лиги 1, впервые за 57 лет будет представлять свою страну в еврокубковом турнире, а именно в квалификации Лиги Европы. Как утверждает Gracenote в «Твиттере», последний свой еврокубковый матч они провели 13 марта 1963 года в четвертьфинале Кубка Чемпионов с «Фейенордом».

«Реймс» является 6-кратным чемпионом Франции (1948/49, 1952/53, 1954/55, 1957/58, 1959/60, 1961/62), 4-кратным обладателем Суперкубка Франции (1955, 1958, 1960, 1966) и 2-кратным победителем Кубка Франции (1949/50, 1957/58), также клубу удавалось дважды стать финалистом Кубка европейских чемпионов – в 1956 и 1959 годах.