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«Янг Бойз» в 14-й раз стал чемпионом Швейцарии

«Янг Бойз» в 14-й раз стал чемпионом Швейцарии
Футбол / Прочие турниры 0

Швейцарский «Янг Бойз» в предпоследнем туре Суперлиги с минимальным счётом обыграл «Сьон» (1:0) и стал чемпионом страны.

За тур до конца чемпионата, «Янг Бойз» опередил «Санкт-Галлен», идущий на втором месте на пять очков, что и позволило команде досрочно стать чемпионом Швейцарии.

«Янг Бойз» стал уже 14-кратным чемпионом Швейцарии, выиграв третий подряд свой титул. Чаще него турнир выигрывали «Грассхоппер» (27), «Базель» (20) и «Серветт» (17).

«Сьон», за который выступал 24-летний российский вратарь Антон Митрюшкин занимает в таблице чемпионата Швейцарии предпоследнее место, дающее право участия в стыковых матчах за сохранение места в Суперлиге следующего сезона. Последним стал «Ксамакс», вылетевший напрямую. За тур до конца от спасительной восьмой строчки «Сьон» отделяет одно очко.

Турнирная таблица чемпионата Швейцарии сезона-2019/2020.
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