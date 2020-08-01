«Янг Бойз» в 14-й раз стал чемпионом Швейцарии

Швейцарский «Янг Бойз» в предпоследнем туре Суперлиги с минимальным счётом обыграл «Сьон» (1:0) и стал чемпионом страны.
За тур до конца чемпионата, «Янг Бойз» опередил «Санкт-Галлен», идущий на втором месте на пять очков, что и позволило команде досрочно стать чемпионом Швейцарии.
«Янг Бойз» стал уже 14-кратным чемпионом Швейцарии, выиграв третий подряд свой титул. Чаще него турнир выигрывали «Грассхоппер» (27), «Базель» (20) и «Серветт» (17).
«Сьон», за который выступал 24-летний российский вратарь Антон Митрюшкин занимает в таблице чемпионата Швейцарии предпоследнее место, дающее право участия в стыковых матчах за сохранение места в Суперлиге следующего сезона. Последним стал «Ксамакс», вылетевший напрямую. За тур до конца от спасительной восьмой строчки «Сьон» отделяет одно очко.
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