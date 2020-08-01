Адольфо Гайч планирует прилететь в Москву 1 августа

Южноамериканское издание Noticias публикует информацию о том, когда новичок московского ЦСКА Адольфо Гайч, купленный у «Сан-Лоренсо», прибудет в столицу России.
Так, прибытие 21-летнего нападающего в Москву ожидается уже сегодня, 1 августа. Сообщается, что из Аргентины в Москву форвард прибудет путём пересадки в Риме.
Напомним, что 30 июля «Сан-Лоренсо де Альмагро» сообщил, что Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА. Клуб принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован 5-летний контракт с зарплатой € 900 тыс. в год. В контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, записав на свой счёт 5 мячей. На счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.
- 1 августа 2020
-
04:51
-
03:32
-
03:09
-
02:48
-
01:41
-
01:25
-
01:00
-
00:58
-
00:31
-
00:23
-
00:22
-
00:14
- 31 июля 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:00
-
22:57
-
22:38
-
22:33
-
22:12
-
22:08
-
22:01
-
21:55
-
21:52
-
21:31
-
21:29
-
21:05
-
21:04
-
20:45
-
20:23
-
20:17
-
20:17
-
20:13
-
20:03
-
19:58
-
19:51