Адольфо Гайч планирует прилететь в Москву 1 августа

Южноамериканское издание Noticias публикует информацию о том, когда новичок московского ЦСКА Адольфо Гайч, купленный у «Сан-Лоренсо», прибудет в столицу России.

Так, прибытие 21-летнего нападающего в Москву ожидается уже сегодня, 1 августа. Сообщается, что из Аргентины в Москву форвард прибудет путём пересадки в Риме.

Напомним, что 30 июля «Сан-Лоренсо де Альмагро» сообщил, что Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА. Клуб принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован 5-летний контракт с зарплатой € 900 тыс. в год. В контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.



В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, записав на свой счёт 5 мячей. На счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.