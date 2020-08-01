«Ливерпуль» показал новую форму

Английский «Ливерпуль» презентовал домашний комплект игровой экипировки на сезон-2020/2021.
Форма выполнена в традиционных цветах английского клуба. Техническим спонсором клуба является компания Nike.
Фото можно посмотреть в официальном аккаунте «Ливерпуля» в Twitter.
Напомним, по итогам прошедшего чемпионата Англии «Ливерпуль» стал чемпионом. Уже после 31-го тура команда Юргена Клоппа лидировала в английской Премьер-лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 очка. Таким образом, красные установили рекорд.
Последний раз до минувшего сезона «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).
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