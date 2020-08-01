Оздоев: сезон 2020/2021 – это время «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал в "Инстаграме" на презентацию игровой экипировки клуба на следующий сезон.

«Сезон 2020/2021 – это время «Зенита». С нетерпением ждем первых матчей, чтобы выйти на поле в

новой форме», — написал футболист в социальной сети.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, оформив победу в лиге за четыре тура до окончания сезона. Петербургский клуб стал победителем Кубка России, обыграв в финале подмосковные «Химки». В ближайшее время команда Семака проведёт матч за Суперкубок страны.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.