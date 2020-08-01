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Геркус: игроки «Химок» открыто выразили протест против увольнения Юрана. Красавцы!

Геркус: игроки «Химок» открыто выразили протест против увольнения Юрана. Красавцы!
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал письмо футболистов «Химок» в защиту главного тренера команды Сергея Юрана.

Напомним, руководство подмосковного клуба приняло решение уволить наставника команды Сергея Юрана. Игроки клуба написали коллективное письмо, в котором заявили, что поддерживают специалиста.

«Очередное непрофессиональное и некомпетентное решение очередного нашего клуба натолкнулось на противодействие не только болельщиков, на них научились уже не реагировать, но уже и на игроков команды.

Игроки „Химок“ открыто выразили свой протест против немотивированного и необъясненного увольнения Сергея Юрана. Красавцы!» — написал Геркус в своём телеграм-канале.

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