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«Химки» официально уволили Сергея Юрана

«Химки» официально уволили Сергея Юрана
Футбол / РПЛ 0

«Химки» на своём официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Юраном.

«Сегодня Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки».

Под руководством Сергея Юрана красно-чёрные добились повышения в классе и повторили лучшее достижение в истории клуба — вышли в финал Олимп — Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1).

Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что игроки подмосковного клуба написали коллективное письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котором выразили поддержку наставнику команды.

Геркус: игроки «Химок» открыто выразили протест против увольнения Юрана. Красавцы!
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