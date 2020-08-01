«Химки» официально уволили Сергея Юрана

«Химки» на своём официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Юраном.

«Сегодня Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки».



Под руководством Сергея Юрана красно-чёрные добились повышения в классе и повторили лучшее достижение в истории клуба — вышли в финал Олимп — Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1).



Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что игроки подмосковного клуба написали коллективное письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котором выразили поддержку наставнику команды.