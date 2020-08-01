«Химки» официально уволили Сергея Юрана
«Химки» на своём официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Юраном.
«Сегодня Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки».
Под руководством Сергея Юрана красно-чёрные добились повышения в классе и повторили лучшее достижение в истории клуба — вышли в финал Олимп — Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1).
Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее стало известно, что игроки подмосковного клуба написали коллективное письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котором выразили поддержку наставнику команды.
Геркус: игроки «Химок» открыто выразили протест против увольнения Юрана. Красавцы!
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