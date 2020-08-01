Ивелин Попов: после коронавируса отыграли пару матчей на адреналине, дальше было сложнее

32-летний болгарский полузащитник и капитан «Ростова» Ивелин Попов рассказал о заражении коронавирусом и матчах после болезни и карантина, а также о целях на следующий сезон. Напомним, что по итогам завершившегося сезона «Ростов» занял пятое место, набрав 45 очков, и сыграет в квалификации Лиги Европы.



«Как заразился коронавирусом? С нетерпением ждали игру с «Сочи». Каждую неделю сдавали тесты, все было хорошо. Но за пять дней до матча шесть человек показали положительный результат. У кого обнаружили «корону», те отправились на самоизоляцию домой, остальные были вынуждены сесть на карантин на базе. Целые дни проводили в комнатах, нельзя было выходить даже на парковку, подышать воздухом.



После этого перед игрой с „Краснодаром“ провёл всего одну полноценную тренировку. До этого дома пытался себя как-то нагрузить, хоть как-то двигаться, хотя было очень тяжело одному. Плохо, что нельзя выйти на улицу, хотя бы элементарно продышаться. Не успел обрадоваться, что самоизоляция закончилась, как меня снова заперли в четырех стенах.



На адреналине можно отыграть один, максимум два матча, дальше уже сложнее. Так и произошло со мной. Мышцы ещё не привыкли к большим нагрузкам. Их надо было тренировать, а у нас матчи через два дня на третий, было не до тренировок. Теория, восстановление — только на это хватало времени. Когда ты не получаешь нормальной нагрузки, мышцы сразу об этом напоминают. Вроде бы усталости нет, но всё тело ломит, ноги болят.



задачи на следующий сезон пока не поставлены, но мы сами для себя уже решили, что в следующем сезоне «Ростов» должен прогрессировать. Место ниже пятого нас не устроит. Хотелось бы войти в тройку. Качества футболистов позволяют это сделать. Что касается еврокубков, то для начала надо попасть в групповой этап Лиги Европы, а затем ставить задачу выйти в следующий раунд», — сказал Попов в интервью «Матч ТВ».

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