«Как можно было за 26 прошедших лет ни на сколько не поумнеть». Уткин — о Юране

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал письмо футболистов «Химок» в поддержку уволенного тренера Сергея Юрана.
«Когда видите скрин письма с подписями игроков „Химок“ в поддержку Сергея Юрана, хотел бы напомнить, что карьера Юрана-игрока тоже связана с письмом. С письмом игроков, которые хотели выбрать себе тренера. Это было накануне чемпионата мира 1994 года. Знаменитое письмо четырнадцати.
Не правда ли, мило, что она повторяется?
Это сложнейшая история. Я про 94-й. Там все, как ни странно, хотели как лучше, никто не был прав в сколько-нибудь полной мере, а закончилось все кризисом, из-за которого в нашем футболе не состоялось мощнейшее поколение. Такого нового не просматривается, кстати. Но сейчас вспоминаю эту историю совершенно по конкретной причине. Юран-игрок-то письмо за отставку тренера Садырина и возвращение тренера Бышовца, где игроки сообщали, что, если не сделают, как они просят, они не поедут на чемпионат мира, Сергей Юран подписал.
Тренера не поменяли. А на чемпионат мира Юран поехал.
Сейчас Юран в два раза старше. Ну как можно было за 26 прошедших лет ни на сколько не поумнеть и снова уповать на письма", — написал Уткин в телеграм-канале.
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