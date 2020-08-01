Полярус может перейти в «Ахмат»

Как стало известно «Чемпионату», украинский полузащитник Артём Полярус может перейти из подмосковных «Химок» в грозненский «Ахмат».

По итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ «Химки» добились повышения в классе, заняв второе место. Клуб испытывал проблемы с финансированием, но всё-таки принял решение выступать в следующем сезоне в Российской-Премьер Лиге.

В прошедшем сезоне ФНЛ Полярус провёл за «Химки» 26 матчей и забил пять голов.

Напомним, «Ахмат» по итогам прошедшего чемпионата России занял 13-е место. Команда должна была играть в стыковых матчах с представителями ФНЛ, но из-за пандемии коронавируса стыковые встречи были отменены.

Отметим, «Ахмат» возглавляет Андрей Талалаев, под руководством которого «Химки» провели большую часть прошедшего сезона.