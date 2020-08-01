Генеральный директор «Химок» объяснил решение расстаться с Юраном

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал решение расстаться с главным тренером команды Сергеем Юраном.

«Решение расстаться с Сергеем Юраном было принято после того, как мы не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта. Футбольный клуб «Химки» благодарен за работу, которую он проделал во главе команды. Выход в премьер-лигу, финал Кубка России — это результат, который был достигнут благодаря его тренерскому таланту и профессионализму.



Я всегда с огромным уважением относился к Сергею Николаевичу как к футболисту и с таким же уважением отношусь как к тренеру и человеку, но для того, чтобы продолжать сотрудничество нужно согласие обеих сторон переговоров. Увы, добиться этого согласия нам не удалось. Желаю ему удачи в его дальнейшей карьере», — говорится в заявлении генерального директора клуба.