Матич: «Манчестер Юнайтед» должен всегда биться за титул, а не проигрывать борьбу так рано

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич пообещал, что команда больше не покинет гонку за титул АПЛ так рано, как в этом сезоне. Напомним, «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, а «красные дьяволы» в итоге заняли третье место, отстав на 33 очка.



«Лично мне хочется выиграть Премьер-лигу с „Манчестер Юнайтед“. Думаю, нашему клубу всегда нужно биться за титул. Мы всегда стараемся отдавать все силы ради клуба, и мы не можем больше позволять какой бы то ни было команде становиться чемпионом за 7 или 10 туров до окончания сезона. Нужно сражаться до последнего.



Конечно, у нас молодая команда, но это не оправдание. Эти молодые игроки уже отыграли несколько сезонов, так что со следующего года нам нужно биться за титул. Не знаю, выиграем ли, но, уверен, борьба будет идти до самого конца. Это моя личная цель, и, полагаю, одноклубники считают так же», — приводит слова Матича официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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