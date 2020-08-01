Юран: был готов продолжать работать с той зарплатой, которая была изначально

Уволенный главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал про обсуждение новых условий контракта и трансферов футболистов.
«У меня есть действующий контракт и заработная плата. Когда пришел в „Химки“, с бывшим гендиректором договорились, подписали соглашение. Зарплата такая-то, вопросов нет. Работал спокойно. А после финала Кубка России пришёл, сказал, что зарплата соответствует первой лиге. Спросил, возможно ли её увеличить. Пообсуждали, нашли серединку. Пожали руки с министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым. Вчера днем обсуждали по футболистам, какое усиление нужно, с кем из ребят переподписывать контракты.
Министр сказал, что ему нужно будет встретиться с гендиректором „Спартака“ Шамилем Газизовым, чтобы обсудить список по футболистам, которых нам могут отдать в аренду. Времени до первого матча с ЦСКА остаётся мало, нужно, чтобы ребята быстрее присоединились к команде. И уже около семи вечера он позвонил мне и сказал, что есть плохие новости – контракт не согласовали. Ответил, что ничего страшного, продолжу работать на тех условиях, что были изначально», — сказал Юран в интервью «Р-Спорт».
- 1 августа 2020
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