«Рубин» и «КАМАЗ» проведут товарищеский матч

Стало известно, что казанский «Рубин» и футбольный клуб «КАМАЗ» проведут в межсезонье товарищескую встречу, сообщает «Реальное время».



Матч может состояться в понедельник, 3 августа. Пока не известно, где именно пройдёт встреча — на базе «Рубина» или на поле «Казань Арены».



По информации источника, члены клуба «КАМАЗ» ждут результатов тестов на COVID-19. В зависимости от них будет принято окончательное решение о возможности проведения матча.

Напомним, по итогам прошедшего чемпионата России казанская команда под руководством Леонида Слуцкого заняла десятое место. В матче первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт во вторник, 11 августа.