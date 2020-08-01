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«Рубин» и «КАМАЗ» проведут товарищеский матч

«Рубин» и «КАМАЗ» проведут товарищеский матч
Футбол / РПЛ 0

Стало известно, что казанский «Рубин» и футбольный клуб «КАМАЗ» проведут в межсезонье товарищескую встречу, сообщает «Реальное время».

Матч может состояться в понедельник, 3 августа. Пока не известно, где именно пройдёт встреча — на базе «Рубина» или на поле «Казань Арены».

По информации источника, члены клуба «КАМАЗ» ждут результатов тестов на COVID-19. В зависимости от них будет принято окончательное решение о возможности проведения матча.

Напомним, по итогам прошедшего чемпионата России казанская команда под руководством Леонида Слуцкого заняла десятое место. В матче первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт во вторник, 11 августа.

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