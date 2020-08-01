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Дзюба пожелал женскому «Зениту» удачи в дебютном матче чемпионата России с ЦСКА

Дзюба пожелал женскому «Зениту» удачи в дебютном матче чемпионата России с ЦСКА
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба пожелал удачи футболисткам одноимённой женской команды, основанной в январе этого года. В первом туре нового чемпионата России они сыграют с действующим чемпионом — московским ЦСКА. Отметим, что женский чемпионат, в отличие от мужского, обычно стартует весной, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 старт был отложен до 1 августа.

«Хочу пожелать вам удачи в первом матче. Соперник непростой, титулованный. Надеюсь, вы покажете характер, лучшую игру и победите ЦСКА», — приводит слова Дзюбы официальный канал «Зенита» в «Телеграме».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. При этом первую половину 2018-го провёл в аренде в тульском «Арсенале».

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