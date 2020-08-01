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Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»

Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»
Футбол / Италия 0

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле, забивший 35 мячей в текущем чемпионате Италии, стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020.

Криштиану Роналду, на счету которого 31 мяч, не попал в заявку «Ювентуса» на матч последнего тура чемпионата Италии с «Ромой». Таким образом не осталось футболистов, которые смогут догнать Иммобиле в гонке бомбардиров. Ближайший преследователь — Ромелу Лукаку из «Интера». На счету бельгийского форварда 23 мяча.

Отметим, чемпионат Италии остался в Европе единственным, который не был завершён.

В матчах этого сезона 34 мяча забил форвард «Баварии» Роберт Левандовски, однако к тому времени чемпионат Германии был завершён. Таким образом, Иммобиле выиграл «Золотую бутсу».

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