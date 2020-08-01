Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле, забивший 35 мячей в текущем чемпионате Италии, стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020.



Криштиану Роналду, на счету которого 31 мяч, не попал в заявку «Ювентуса» на матч последнего тура чемпионата Италии с «Ромой». Таким образом не осталось футболистов, которые смогут догнать Иммобиле в гонке бомбардиров. Ближайший преследователь — Ромелу Лукаку из «Интера». На счету бельгийского форварда 23 мяча.



Отметим, чемпионат Италии остался в Европе единственным, который не был завершён.



В матчах этого сезона 34 мяча забил форвард «Баварии» Роберт Левандовски, однако к тому времени чемпионат Германии был завершён. Таким образом, Иммобиле выиграл «Золотую бутсу».