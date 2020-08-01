«Нижний Новгород» с минимальным преимуществом победил «Томь» в первом матче сезона в ФНЛ

В стартовом матче нового сезона Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» с минимальным перевесом в счёте обыграл «Томь» — 1:0. Автором единственного гола стал защитник нижегородцев Кирилл Гоцук, отличившийся на 31-й минуте.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым, ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Колосков и Артур Зайнагутдинов.

Во втором туре «Нижний Новгород» сыграет дома с «Иртышом», а «Томь» отправится в гости к «Чертаново».

Напомним, что первенство ФНЛ в этом сезоне расширено с 20 до 22 команд. Прошлый сезон был остановлен из-за пандемии COVID-19 после 27 туров из 38, и ни одна команда из ФНЛ в ПФЛ не вылетела, хотя «Ротор» и «Химки» ушли на повышение в Премьер-Лигу.