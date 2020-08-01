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«А когда-то играли вместе в ЛЧ». Тихонов выложил фото с Черчесовым

«А когда-то играли вместе в ЛЧ». Тихонов выложил фото с Черчесовым
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с главным тренером сборной России, экс-вратарём красно-белых Станиславом Черчесовым.

«А когда-то, в 1995-м, играли вместе в ЛЧ. 6 из 6», — написал Тихонов.

Будучи футболистом, Тихонов выступал за «Вымпел», «Титан», «Спартак», «Крылья Советов», израильский «Маккаби Тель-Авив», «Химки» и казахстанский «Локомотив». В качестве тренера работал в «Крыльях Советов», «Спартаке», «Краснодаре» и «Енисее», а также возглавлял щёлковскую «Спарту». Черчесов играл в «Спартаке» с 1984 до 1987, с 1989 до 1993, в 1995 и 2002 годах.

Напомним, Тихонов открыл собственную футбольную академию в подмосковном городе Долгопрудном.

Андрей Тихонов открыл футбольную школу в Подмосковье
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