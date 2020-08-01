«Химки» во второй раз объявили о назначении Сергея Егорова спортивным директором

Подмосковные «Химки» на своём официальном сайте снова объявили о назначении новым спортивным директором клуба Сергея Егорова.
«С 1 августа новым спортивным директором футбольного клуба «Химки» стал Сергей Егоров, подписавший в субботу трудовой договор и официально приступивший к свои обязанностям. Добро пожаловать, Сергей Викторович!» — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».
Первый раз о назначении Егорова «Химки» объявили 30 июля. Позднее новость удалили с сайта клуба.
После окончания карьеры футболиста Егоров занимал аналогичный пост в калининградской «Балтике», где работал в течение пяти лет. После специалист трудился исполнительным директором в казахстанском «Шахтёре», а перед назначением в «Химки» возглавлял спортивный отдел в «Факеле».
«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и в следующей кампании выступят в Российской Премьер-Лиге.
- 1 августа 2020
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