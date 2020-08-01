«Енисей» на выезде обыграл «Иртыш» в матче 1-го тура ФНЛ
В Домодедово на стадионе «Авангард» состоялся матч 1-го тура Футбольной национальной лиги «Иртыш» (Омск) — «Енисей» (Красноярск). Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Иртыша» Антон Кротов на 20-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Енисея» Александр Галимов. Победу красноярской команде принёс полузащитник Александр Ломакин, отправив мяч в ворота соперника на 83-й минуте.
Во 2-м туре ФНЛ «Иртыш» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом», а «Енисей» примет «Динамо-Брянск». Оба матча состоятся 8 августа.
Напомним, в минувшем сезоне «Енисей» финишировал 14-м в турнирной таблице ФНЛ. «Иртыш» стал победителем группы «Восток» в Профессиональной футбольной лиге.
ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
01 августа 2020, суббота. 16:00 МСК
Иртыш
Омск
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
1:0 Кротов – 20' 1:1 Галимов – 33' 1:2 Ломакин – 82'
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