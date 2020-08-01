«Крылья Советов» представили форму на новый сезон

Самарские «Крылья Советов» презентовали домашнюю и гостевую форму на следующий сезон.
Домашний комплект формы сезона-2020/2021 выполнен в традиционном для клуба голубом цвете и украшен геометрическим узором. Гостевая форма — белая.
Техническим спонсором «Крыльев Советов» является Puma. «Форма Puma создается по особой современной технологии, соответствующей самым высоким требованиям, — с использованием „дышащего“ жаккарда, который в комбинации с облегающим кроем в точности соответствует требованиям лучших игроков. Благодаря этому внешняя сторона футболок, а также их рукава имеют высокий уровень воздухопроницаемости», — сообщает пресс-служба самарцев.
Напомним, новую домашнюю и гостевую игровую форму на сезон-2020/2021 уже презентовали «Зенит» и «Спартак».
- 1 августа 2020
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