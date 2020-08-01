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«ПСЖ» готов заплатить € 30 млн за Тьяго Алькантару

«ПСЖ» готов заплатить € 30 млн за Тьяго Алькантару
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах полузащитника мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантары. Действующие чемпионы французской Лиги 1 готовы заплатить за 29-летнего испанца € 30 млн, сообщает Le10sport.com.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщал, что клубу не удалось договориться с Тьяго о продлении контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года. Он также сказал, что хавбек будет продан, если мюнхенцы получат выгодное предложение.

Ещё одним претендентом на Алькантару является «Ливерпуль». На трансфере игрока настаивает главный тренер красных Юрген Клопп.

В сезоне-2019/2020 Тьяго помог «Баварии» в 36 матчах во всех турнирах. Испанец записал в актив 3 гола и 2 результативные передачи.

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