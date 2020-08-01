Капитан молодёжки «Ростова» перешёл в «Нижний Новгород»
Полузащитник и капитан молодёжной команды «Ростова» Михаил Осинов стал игроком «Нижнего Новгорода», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Футболист на правах аренды проведёт сезон в нижегородском клубе.
«Михаил Осинов в новом сезоне будет выступать за «Нижний Новгород». В минувшем сезоне 19-летний капитан молодёжки провел 20 матчей в молодежном первенстве и забил 7 мячей. Желаем Михаилу удачного выступления!» — говорится в сообщении «Ростова» в «Инстаграме».
19-летний Михаил Осинов — воспитанник ростовчан, сын рекордсмена команды по количеству проведённых матчей в чемпионате России, бывшего полузащитника Михаила Осинова. Контракт Осинова-младшего с «Ростовом» действует до лета 2022 года.
Итоги футбольного сезона в России
- 1 августа 2020
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