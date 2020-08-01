Сергей Семак прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о его конфликте с менеджментом клуба.
«Команда прокачивается, а я иду вперёд небольшими шажками. Футбол — игра коллективная, поэтому награда принадлежит всем игрокам, тренерскому штабу, персоналу. Что изменилось в этом году? Стал дедушкой, это важнейшее изменение. Вообще тренер — это менеджер, который управляет командой, пытается делать её лучше из имеющихся ресурсов. Мы идём вперёд, стараемся быть сильнее.
Слухи о конфликте с менеджментом «Зенита»? Всё абсолютно в порядке. В клубе всё хорошо, никаких изменений в моей работе нет. Я выкладываюсь на 100% каждый день, а что будет через год, никто не знает", — цитирует Семака «Матч ТВ».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее иронично отреагировал на слухи о конфликте в клубе, на своей странице в «Инстаграме» опубликовав совместное фото со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой. В СМИ писали, что Семак рассматривает возможность ухода с поста из-за сложных взаимоотношений с Рибалтой и генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.
- 1 августа 2020
-
18:58
-
18:46
-
18:44
-
18:32
-
18:25
-
17:53
-
17:49
-
17:45
-
17:43
-
17:35
-
17:32
-
17:24
-
17:24
-
17:14
-
16:49
-
16:34
-
16:26
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:34
-
15:25
-
15:11
-
14:32
-
14:19
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:23
-
13:14
-
12:55
-
12:47
-
12:35
-
12:12
-
12:12