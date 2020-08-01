Сергей Семак прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о его конфликте с менеджментом клуба.

«Команда прокачивается, а я иду вперёд небольшими шажками. Футбол — игра коллективная, поэтому награда принадлежит всем игрокам, тренерскому штабу, персоналу. Что изменилось в этом году? Стал дедушкой, это важнейшее изменение. Вообще тренер — это менеджер, который управляет командой, пытается делать её лучше из имеющихся ресурсов. Мы идём вперёд, стараемся быть сильнее.

Слухи о конфликте с менеджментом «Зенита»? Всё абсолютно в порядке. В клубе всё хорошо, никаких изменений в моей работе нет. Я выкладываюсь на 100% каждый день, а что будет через год, никто не знает", — цитирует Семака «Матч ТВ».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее иронично отреагировал на слухи о конфликте в клубе, на своей странице в «Инстаграме» опубликовав совместное фото со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой. В СМИ писали, что Семак рассматривает возможность ухода с поста из-за сложных взаимоотношений с Рибалтой и генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.