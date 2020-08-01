«Оренбург» обыграл «Динамо-Брянск», «Текстильщик» и «Велес» поделили очки
В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Динамо-Брянск» принимал «Оренбург». Встреча прошла в Брянске на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе на 59-й минуте матча.
Во 2-м туре «Динамо-Брянск» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», а «Оренбург» дома примет нижнекамский «Нефтехимик». Оба матча состоятся 8 августа.
ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
01 августа 2020, суббота. 17:00 МСК
Динамо-Брянск
Брянск
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Фамейе – 59'
В другой встрече 1-го тура ФНЛ «Текстильщик» из Иваново принимал московский «Велес». Матч прошёл в Иваново на стадионе «Текстильщик» и завершился со счётом 0:0.
В следующем туре «Велес» на своём поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Текстильщик» примет «СКА-Хабаровск». Обе встречи состоятся 8 августа.
ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
01 августа 2020, суббота. 17:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 0
Велес
Москва
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