Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» обыграл «Динамо-Брянск», «Текстильщик» и «Велес» поделили очки

«Оренбург» обыграл «Динамо-Брянск», «Текстильщик» и «Велес» поделили очки
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Динамо-Брянск» принимал «Оренбург». Встреча прошла в Брянске на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе на 59-й минуте матча.

Во 2-м туре «Динамо-Брянск» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», а «Оренбург» дома примет нижнекамский «Нефтехимик». Оба матча состоятся 8 августа.

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
01 августа 2020, суббота. 17:00 МСК
Динамо-Брянск
Брянск
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Фамейе – 59'

В другой встрече 1-го тура ФНЛ «Текстильщик» из Иваново принимал московский «Велес». Матч прошёл в Иваново на стадионе «Текстильщик» и завершился со счётом 0:0.

В следующем туре «Велес» на своём поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Текстильщик» примет «СКА-Хабаровск». Обе встречи состоятся 8 августа.

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
01 августа 2020, суббота. 17:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 0
Велес
Москва
Удаления: Губочкин – 77' / нет
Капитан молодёжки «Ростова» перешёл в «Нижний Новгород»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020