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Дзюба, Алексей Миранчук и Влашич вошли в сборную РПЛ сезона-2019/2020 по версии WhoScored

Дзюба, Алексей Миранчук и Влашич вошли в сборную РПЛ сезона-2019/2020 по версии WhoScored
Футбол / РПЛ 0

Сайт WhoScored представил свою версию символической сборной Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2019/2020.

Голкипер: Юрий Дюпин («Рубин»)

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Самуэль Жиго («Спартак»), Филип Уремович («Рубин»), Дуглас Сантос («Зенит»)

Полузащитники: Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА)

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Сердар Азмун («Зенит»)

Чемпионом РПЛ в минувшей кампании стал «Зенит», для которого этот титул стал вторым подряд. Второе место занял «Локомотив», третье — «Краснодар». В топ-5 вошли также ЦСКА и «Ростов».

Новый сезон российского первенства начнётся 8 августа. В первый день будет сыграно два матча: «Химки» — ЦСКА (Химки, начало — в 16:00 мск) и «Тамбов» — «Ростов» (Тамбов, начало — в 18:30 мск). Остальные встречи первого тура пройдут 9, 10 и 11 августа.

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