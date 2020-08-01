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«Волгарь» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛ, «Акрон» уступил «Факелу»

«Волгарь» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛ, «Акрон» уступил «Факелу»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Волгарь» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил защитник «Волгаря» Роман Локтионов, реализовав пенальти на 45-й минуте. В начале второго тайма преимущество команды из Астрахани увеличил нападающий Артём Погосов. В концовке форвард Виктор Сергеев довёл счёт до разгромного.

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
01 августа 2020, суббота. 18:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
3 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Локтионов – 45' (пен)   2:0 Погосов – 59'   3:0 Сергеев – 86'

В другом матче 1-го тура ФНЛ «Факел» принимал «Акрон». Встреча состоялась в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Факела» Роман Акбашев, на 78-й минуте реализовав удар с 11-метровой отметки.

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
01 августа 2020, суббота. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Акбашев – 78' (пен)

Ещё один матч прошёл на арене «Нефтехимик» в Нижнекамске — «Нефтехимик» принимал «Чайку». Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

Первый мяч забил хавбек «Нефтехимика» Давид Хубаев в начале второго тайма. На 79-й минуте счёт сравнял защитник «Чайки» Владимир Хозин.

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
01 августа 2020, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 Хубаев – 60'   1:1 Хозин – 79'
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