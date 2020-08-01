«Где ты, Мо?» Ловрен позвал Салаха в тренажёрку

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию из тренажёрного зала.

Хорватский футболист обратился к своему другу, нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. «Где ты, Мо?» — написал Ловрен. «Подожди меня», — пошутил в ответ египетский форвард.

Ранее Ловрен рассказал об отношениях с экс-партнёрами по «Ливерпулю». По словам хорвата, ему особенно жаль покидать Салаха.



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.