Артём Дзюба — лучший игрок РПЛ в сезоне-2019/2020 по версии WhoScored

Сайт WhoScored представил свою версию рейтинга лучших футболистов Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2019/2020.

Первое место занял форвард «Зенита» Артём Дзюба. В минувшей кампании средняя оценка 31-летнего игрока составила 7,63 балла.

Рейтинг лучших футболистов РПЛ в сезоне-2019/2020 по версии WhoScored

1. Артём Дзюба («Зенит») — 7,63

2. Никола Влашич (ЦСКА) — 7,50

3. Магомед Оздоев («Зенит») — 7,36

4. Сердар Азмун («Зенит») — 7,34

5. Алексей Миранчук («Локомотив») — 7,31

Напомним, по итогам прошедшего сезона Дзюба стал лучшим ассистентом российского первенства и разделил первое место с Азмуном в списке лучших бомбардиров. В 28 встречах Артём забил 17 мячей (7 — с пенальти) и отдал 12 результативных передач.