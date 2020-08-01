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Артём Дзюба — лучший игрок РПЛ в сезоне-2019/2020 по версии WhoScored

Артём Дзюба — лучший игрок РПЛ в сезоне-2019/2020 по версии WhoScored
Футбол / РПЛ 0

Сайт WhoScored представил свою версию рейтинга лучших футболистов Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2019/2020.

Первое место занял форвард «Зенита» Артём Дзюба. В минувшей кампании средняя оценка 31-летнего игрока составила 7,63 балла.

Рейтинг лучших футболистов РПЛ в сезоне-2019/2020 по версии WhoScored

1. Артём Дзюба («Зенит») — 7,63
2. Никола Влашич (ЦСКА) — 7,50
3. Магомед Оздоев («Зенит») — 7,36
4. Сердар Азмун («Зенит») — 7,34
5. Алексей Миранчук («Локомотив») — 7,31

Напомним, по итогам прошедшего сезона Дзюба стал лучшим ассистентом российского первенства и разделил первое место с Азмуном в списке лучших бомбардиров. В 28 встречах Артём забил 17 мячей (7 — с пенальти) и отдал 12 результативных передач.

Дзюба, Алексей Миранчук и Влашич вошли в сборную РПЛ сезона-2019/2020 по версии WhoScored
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