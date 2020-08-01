«Арсенал» обыграл «Челси» и завоевал Кубок Англии

В финальном матче Кубка Англии лондонский «Арсенал» одержал победу над столичным «Челси». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров».

«Челси» открыл счёт на 5-й минуте матча — Мэйсон Маунт выполнил передачу в центр, Оливье Жиру пяткой скинул мяч на Кристиана Пулишича, который своим ударом распечатал ворота «Арсенала». На 28-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти и сравнял счёт.

На 67-й минуте Николя Пепе подхватил мяч, отпасовал в штрафную, где Обамеянг разделался с защитником и перекинул вратаря, оформив дубль. Спустя шесть минут Матео Ковачич за фол против Гранита Джаки получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Арсенал» в 14-й раз завоевал трофей (1929/1930, 1935/1936, 1949/1950, 1970/1971, 1978/1979, 1992/1993, 1997/1998, 2001/2002, 2002/2003, 2004/2005, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2019/2020). «Челси» побеждал в турнире восемь раз и ещё шесть раз проигрывал в финалах.