«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в Суперкубке Англии 29 августа

«Арсенал» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии со счётом 2:1. Лондонская команда завоевала право сыграть в матче за Суперкубок Англии.

В Суперкубке «канониры» встретятся с «Ливерпулем», матч пройдёт 29 августа на лондонском стадионе «Уэмбли».

«Арсенал» в 14-й раз завоевал Кубок Англии. «Челси» побеждал в турнире восемь раз и ещё шесть раз проигрывал в финалах.

В матче финала Кубка «Челси» открыл счёт на 5-й минуте матча — Мэйсон Маунт выполнил передачу в центр, Оливье Жиру пяткой скинул мяч на Кристиана Пулишича, который своим ударом распечатал ворота «Арсенала». На 28-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти и сравнял счёт. На 67-й минуте Николя Пепе подхватил мяч, отпасовал в штрафную, где Обамеянг разделался с защитником и перекинул вратаря, оформив дубль.