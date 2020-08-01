«Арсенал» в четвёртом сезоне подряд сыграет в Лиге Европы

Лондонский «Арсенал» обыграл «Челси» (2:1) и завоевал Кубок Англии. Команда Микеля Артеты получила право сыграть в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.
«Вулверхэмптон», занявший 7-е место в таблице АПЛ, не смог выйти в еврокубки. «Арсенал» занял 8-е место.
«Арсенал» сыграет в Лиге Европы в четвёртом сезоне подряд. В последний раз команда выступала в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017.
Матч «Арсенал» — «Челси» проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 2:1 в пользу «канониров». «Челси» открыл счёт на 5-й минуте матча. На 28-й минуте Обамеянг реализовал пенальти и сравнял счёт. На 67-й минуте Николя Пепе подхватил мяч, отпасовал в штрафную, где Обамеянг разделался с защитником и перекинул вратаря, оформив дубль.
«Арсенал» в 14-й раз завоевал Кубок Англии. «Челси» побеждал в турнире восемь раз и ещё шесть раз проигрывал в финалах.
- 1 августа 2020
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