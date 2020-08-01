Евсеев: как я мог уйти в «Спартак» вместе с Газизовым? Как чемодан, что ли?

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал слухи о возможном уходе в «Спартак» вслед за генеральным директором Шамилем Газизовым.



«У меня ещё год контракта. Когда я приходил в «Уфу», подписал контракт на два с половиной года. Это неизбежно, что кто-то будет уходить. Значит, надо искать новых игроков. А для тех, кто есть в команде, — новые позиции. Смирился ли с тем, что команда будет другой? А куда мне деваться? Надо написать заявление, что ли? Я не сторонник того, чтобы кого-то оставлять, если человек не хочет. Например, с Игбуном случилась такая история. Он не хотел оставаться в «Уфе» и ушёл в «Динамо».

После игры с «Ростовом» Газизов в раздевалке сказал всей команде, что уходит. Только тогда и узнал. До этого не знал. Это не было шоком для меня. Порадовался за него, он заслужил своим трудом приглашение в «Спартак». Я там играл, поэтому знаю, что это такое. Не особо успел что-то ему посоветовать. Большой груз будет, давление.

За полтора года мы хорошо поработали и узнали друг друга, мне было комфортно работать. Да, бывали проблемы, но это нормальное явление. Работа, которая была поставлена, продолжает жить. Как я мог уйти вместе с ним? Как чемодан, что ли? Моя цель — работать и быть востребованным тренером. Слухи о том, что я могу уйти в «Спартак» или «Локомотив»? Эти клубы имеют для меня равнозначное значение», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».