«Зенит» — об «Арсенале»: все лучшие команды роняют трофеи

Пресс-служба петербургского «Зенита» в англоязычном «Твиттере» отреагировала на инцидент в финале Кубка Англии. Футболисты «Арсенала» уронили трофей во время празднования победы над «Челси» (2:1).

«Все лучшие команды роняют трофеи», — говорится в комментарии пресс-службы.

Форвард и капитан лондонской команды Пьер-Эмерик Обамеянг выпустил из рук трофей, кубок упал, у него отвалилась нижняя часть. Похоже, это было изначально запланировано.

«Арсенал» в 14-й раз завоевал Кубок Англии. «Челси» побеждал в турнире восемь раз и ещё шесть раз проигрывал в финалах.

Напомним, игроки «Зенита» сломали кубок России во время празднования победы в матче с «Химками» (1:0). Бранислав Иванович не сумел удержать трофей в руках, в результате чего он упал на газон. При падении разбилась верхняя часть награды.