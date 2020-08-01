Артета — о победе в Кубке Англии: очень горд, что представляю «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы в финальном матче Кубка Англии с «Челси» (2:1).
«Начало выдалось трудным, мы очень рано пропустили гол. Но я знал, что наши парни не сдадутся. Затем мы провели, вероятно, лучшие 30 минут с тех пор, как я возглавил «Арсенал». Очень горд, что представляю этих игроков и этот клуб.
Для нас это двойная награда. Важно, чтобы «Арсенал» выступал в еврокубках. Мы все сделали это, поэтому я счастлив. Футболисты были вымотаны. Они приложили огромные усилия, несмотря на коронавирус. Они поддерживали себя в форме, поэтому я рад за них», — цитирует Артету BBC.
Напомним, Микель возглавил «Арсенал» в середине декабря 2019 года. В качестве игрока испанец представлял «канониров» с 2011 по 2016 год.
- 1 августа 2020
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